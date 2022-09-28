35歲歌手韋禮安最近才在台北小巨蛋辦演唱會，今(28日)稍早他閃電報告喜訊，宣布終結黃金單身漢身分，閃婚成為人夫，談到另一半，他害羞表示：「由於我的太太是圈外人，還是希望大家可以給我們跟我們的家人一些空間。」其他不願多說，引來粉絲與圈內好友留言祝福。

韋禮安曬婚訊。（圖／翻攝自weibirdmusic IG）

韋禮安早年參加《快樂星期天》在台大舉行的「校園歌喉戰」獲得冠軍出道，2011年獲得金曲獎最佳新人獎。近年他經歷合約風波後，事業走回順途，曾大方公開目前感情狀況，本月11日他在小巨蛋演唱會結束後，表示和交往2年的圈外女友感情穩定，有意走入家庭，但強調不會「突襲」公開喜訊，「好消息一定會告訴大家說，而且絕對不會在半夜」，如今果然說到做到。

韋禮安去年被拍和女友約會。（圖／CTWANT提供）

早年，韋禮安剛出道時曾透露有交往對象，2020年他在聽歌會上痛哭，後來外界才知道他和交往11年的女友分手。去年《CTWANT》拍到他有新歡，和一名長髮正妹在台北市大稻埕碼頭約會，兩人擁抱跳舞樣樣來，還隔著口罩在大街上親吻，看似熱戀ING。

當時，韋禮安所屬的耀聲音樂表示：「謝謝大家的關心跟祝福，也請給他們一點交友空間。」而韋禮安女友的身分也被起底，姓林，英文名字叫Rachel，曾留學英國，相較於韋禮安是台大畢業的背景，Rachel也曾以「如何在一個月內考到雅思7分」為題在網上發文，從外型和學歷看來，兩人都可說是旗鼓相當。

韋禮安和女友交往2年，已於今天(9/28)登記結婚，韋禮安透過經紀人表示：「媒體朋友們不要擔心，我太太她沒有懷孕，如果看到或拍到她肚子大，一定是因為她吃太撐了（她叫我說的），還是謝謝大家的祝福，讓我的音樂成為你們生命故事裡的一個角色。也謝謝你們，成就了我生命故事的很重要的一部分」。