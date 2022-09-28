蔣萬安28日出席「友善動物 台北更好」政策發佈會，會中表示由於北市飼養犬貓的比例高，未來將透過動物福利、動物保護、生命教育3面向打造友善動物城市，並提出強化友善寵物公車、試辦捷運寵物車廂等政見。（粘耿豪攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安。（楊亞璇攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安選在教師節拋出動保政策，成為第一位發表動保政策的北市參選人。他主張推廣定型化寵物醫療保險契約，減輕飼主跟毛小孩的醫療費用負擔，並強化「寵物友善公車」 、試辦「捷運寵物車廂」，內湖流浪動物之家儘速動工，鼓勵公私協力設置各類型狗公園或活動區 。

蔣萬安提到，甘地曾說「一個國家與道德與偉大程度， 可從對待動物的方式衡量。 」政府在規畫城市願景時，除讓民眾安居樂業，也應該提供更友善動物的環境。

他表示，台北市登記家犬貓21.8萬隻，登記戶籍數104萬戶，平均4戶有1戶飼養犬貓，比例非常高，他公布「福利」、「保護」、「教育」三大面向政策。

動物福利部分，蔣萬安提出建立動物友善醫療體制，與民間業者合作，推廣定型化寵物醫療保險契約，減輕飼主跟毛小孩的醫療費用負擔。他認為，有些朋友飼養過程開心，但寵物一生病或是不定時生病，常因醫療負擔造成壓力造成棄養，因此要推廣寵物保險制度。

蔣萬安說，要打造動物友善環境，內湖流浪動物之家儘速動工，新的動物之家建好以後，納入更多生命體驗、教育課程；另外，北市有17座狗公園、狗活動區，鼓勵公私協力、設置各類型狗公園、 活動區。除了主題型公園，社區也可以透過自主認養、管理的方式，規畫小型、符合都會型的狗公園，讓毛孩在社區公園也能安全地恣意奔跑。

蔣萬安也將強化「寵物友善公車」 ，先從周末優化公車路線開始，再增加到平日。帶動飼主及寵物友善旅遊與運動風氣；並試辦捷運寵物車廂，固定時段，選在非尖峰時或假日，固定某一個專用車廂，讓寵物及飼主共同享受搭車旅程。

動物保護部分，蔣萬安說，「零撲殺」政策後配套「不足」， 收容所空間亮紅燈，北市容留450隻，在養數量705隻，未來將研擬訂定「友善動物收容作業指引」納入更多生命教育課程，提供醫療、行為矯正訓練；發展多元領養機制，如：代養、校犬、工作犬、 療癒犬等。

蔣萬安指出，大家都是對犬貓案件熟悉，未來動保處可與民間組織合作，成立「非犬貓案件調查小組」，當有相關案件發生，可第一時間支援並偕同處理，協助收容安置與安排醫療，避免因未即時處理造成證據消滅，即刻了解是否受到虐待。

蔣萬安也說，推廣友善畜禽水產，農委會已經推出動物福利標章蛋、牛奶使品有標章，台北畜產公司、市府機構、學校營養午餐訂定「推廣友善 畜禽水產(製)品採購、銷售或供應政策」，為環境永續發展盡一份心力。

最後一個層面則是動物教育，蔣萬安強調，從校園推廣生命教育課程，內容涵蓋動保教育、食農教育、生命教育、動物福利教育，培養師生對 於動物的同理心，對於動物福利五大需求領域，五大自由有充分認識。 希望未來在動保網站增設小動物友善飼養指南，並將友善飼養指南公告在網站上，減少不當飼養及棄養問題。

至於建構領養教育制度，蔣萬安說，參考新北板橋及台中后里生命教育園區做法，將動物之家規劃體驗式生命教育園區，鼓勵民眾前往動物之家，於領養時明確化動物飼養與照顧指南之教育內容， 提升飼主責任教育，從源頭管理流浪動物棄養問題。

他說，未來動物之家是生命園區的概念，不只是領養，前來學習對生命教育的重視，擔任飼主的觀念、對死亡的認識，在生命教育園區施行，打造台北成為友善動物城市，他會持續努力。

媒體詢問，目前北市有14條周末寵物公車，應該擴充到多少？蔣萬安，希望現有基礎之上優化，數字增加是未來方向，怎樣更精緻化，讓飼主跟寵物有更好的體驗。

對於捷運寵物車廂，可讓動物不搭乘保母車？如何避免寵物互咬、傷人事件？蔣萬安說，第一先來試辦，日本今年5月25日試辦寵物搭稱新幹線，在專用車廂、特定時間，讓寵物不關在寵物籠、保母車，跟飼主一樣，他們就是家人，坐在座位上面，跟我們一樣享受乘車樂趣。

蔣萬安說，相關細節，避免互相干擾情形邀請專家共同討論 邁向友善城市重要一步，對於出遊搭公車、捷運更方便，提高對寵物友善的意識。

另外，今天是教師節，無黨籍台北市長參選人黃珊珊發布教育政見，是否有教育政見的方向？蔣萬安指出，他會從老師、學生、家長各個層面提出完整政見，接下來會提出完整說明，大家拭目以待。