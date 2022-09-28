宣明智周二舉辦《電動車產業大未來》新書發表會，為進入汽車產業二十年，提出寶貴觀察與洞見，從趨勢、市場、技術到政策、人才。《電動車產業大未來》是宣明智專為台灣電動車產業撰寫的大攻略，內容提到，電動化將是未來主要戰場，掌握馬達、電池和半導體者，將掌握可望高達2兆美元的電動車市場，對於擁有強大的資通訊與半導體產業的台灣而言機不可失。台灣勢必要在2025年成為世界重要角色，放眼2040年決戰時刻，才能在突破6兆產值時具一席之地，繼續創造出台灣另一座護國神山。

汽車產業正面臨百年來最大變革掌握馬達、電池和半導體將掌握高達兩兆美元的電動車市場。對於擁有強大資通訊與半導體產業的台灣，此時是重要成長契機。

宣明智說明，電動車是非常大的產業，一輛電動車可能使用超過250顆晶片，較先前傳統的4、50顆大增，光是一般款電動車市場規模可望達2兆美元，規模將會是電腦及手機總合的2倍，更將是晶圓代工產業的20倍，有非常大的發展機會，急籲企業應聯手搶占全球市場。

宣明智也談到，半導體產業景氣難免有調整期，不過半導體是台灣強項，半導體是電動車不可或缺的零件，全球看見台灣半導體產業的重要性，但更重要的是要持續往前進步。

前交通部長林佳龍表示，擔任部長時就與宣明智是並肩作戰好夥伴。2019年兩人共同出席交通大學活動上，因為宣明智提點交通部應多關注科技產業在交通上的發展，才能讓政府在電動車供應鏈提早布局。經濟部常務次長林全能提到這是一本聖經，書中談的台灣優勢來自於技術與效率。未來政府將強化跨域合作，強強聯手，完整電動智能產業藍圖。立委游毓蘭感謝宣董不但關注未來產業的發展，也不忘記關心當下社會的需求。數位發展部數位產業署署長呂正華在工業局時就跟著企業一起打拼，現在全力投入數位轉型，繼續助攻電動車發展。高虹安立委席間感謝宣明智對年輕人的栽培及照顧，更提出產業、基礎建設、智能資安發展，將是電動車產業未來重點，她也繼續在立院中努力推動鋪路。