美國總統拜登與德國總理蕭茲（Olaf Sholz）舉行的聯合新聞發布會。拜登表示：「如果俄羅斯入侵，這意味著坦克或軍隊再次越過烏克蘭邊境，那麼北溪 2 號將不再存在。我們將結束它。」（YouTube）

美國中央情報局（CIA）曾在夏天時警告柏林的同行，波羅的海的天然氣管道可能會遭到襲擊，德國雜誌《明鏡周刊》27日報導說，有跡象表明有計劃襲擊2條北溪天然氣管線，然而，美國總統拜登早在2月時就預告過將要終結北溪管線，波蘭前外長發文感謝美國，此外，公開情報資訊又顯示出事發地點北溪管線30公里處又有一支美國海軍分遣隊，顯示出這次管線爆破，疑點重重。

綜合外媒報導，聞該報告援引未具名消息人士的話說，27日波羅的海發生爆炸，隨後從俄羅斯到德國的北溪1號和2號管道發現異常洩漏，一些歐洲領導人和專家指出，這可能是自烏俄戰爭以來，歐盟與俄羅斯能源緊張之間所導致的行為。

Note the timing: today, the new pipeline connecting Norway to Poland (BalticPipe) was inaugurated.



The location of the leaks is East of the Danish island Bornholm. This is the location of the three leaks: pic.twitter.com/2Av8PdXMri — Lion Hirth (@LionHirth) September 27, 2022

瑞典國家地震網絡主任比約恩隆德說，第一次爆炸發生在丹麥海波荷木島（Bornholm）東南部的周一早些時候。那天晚上，該島東北部的第二次更強烈的爆炸相當於一場 2.3 級地震。挪威和芬蘭的地震台站也記錄了爆炸。

由於西方對俄羅斯的不信任高漲，一些人懷疑莫斯科是出於惡意或警告管道容易受到攻擊而破壞了自己的基礎設施。歐亞集團（Eurasia Group）的分析師表示，受損程度意味著即使俄羅斯有政治意願將北溪管道輸送到歐洲，今年冬天也不太可能將任何天然氣輸送到歐洲了，對此美國在洩漏發生後，積極地表示願意協助歐洲渡過能源難關。

然而，早在今年2月7日拜登與德國總理蕭茲（Olaf Sholz）舉行的聯合新聞發布會上，拜登總統被問及北溪2號管線的情況，他表示：「如果俄羅斯入侵，這意味著坦克或軍隊再次越過烏克蘭邊境，那麼北溪 2 號將不再存在。我們將結束它。」 當記者追問美國會如何做時。

拜登：「我向你保證，我們將能夠做到這一點。」

美國副國務卿盧嵐（Victoria Nuland）更領先拜登於1月28日，就宣布過：「如果俄羅斯以某種方式入侵烏克蘭，北溪2號管線將不會向前進。」

.@UnderSecStateP Victoria Nuland: “If Russia invades Ukraine, one way or another, Nord Stream 2 will not move forward.” pic.twitter.com/hEGBrx6HJj — Department of State (@StateDept) January 27, 2022

前波蘭外長暨現任歐洲議會議議員（MEP）的席科斯基（Radoslaw Sikorski）則發推文表示：「謝謝美國。」並強調此舉將迫使俄羅斯向波蘭和烏克蘭重新商談行經2國的亞瑪-歐洲（Yamal-Europe）天然氣管線。

而美國媒體《ABC News》新聞9月3日報導，奇爾沙治號兩棲攻擊艦（USS Kearsarge）率領的美國海軍艦艇遠征分隊自9月起就在波羅的海進行演習任務，並於27日宣布完成了在波羅的海的任務。

綜合美國海軍專門媒體《Seapower Magazine》而6月時報導，北約就在丹麥事發地點海波荷木島實施BALTOPS 22水下爆破訓練和演習。

美反水雷部隊第8爆裂物處理機動隊（EODMU），於6月10日BALTOPS 22演習期間為碼頭訓練活動準備模擬炸藥。（美國海軍）

而根據全球船隻AIS船舶動態的資料顯示出，奇爾沙治號兩棲攻擊艦和支隊它們23日時，距離於北溪1號天然氣管道破壞現場30公里，距離北溪2號天然氣管道50公里。

An expeditionary detachment of US Navy ships led by the universal amphibious assault ship USS Kearsarge days ago was in the Baltic Sea

It was 30 km from the site of the alleged sabotage on the Nord Stream-1 gas pipeline and 50 km from the threads of Nord Stream-2 gas pipeline pic.twitter.com/RRyLJvz2dM — AZ 🛰🌏🌍🌎 (@AZmilitary1) September 27, 2022

結合荷蘭軍用飛行器追蹤工具ads-b.nl，資料顯示出9月2日時，1架海鷹直昇機MH-60S，飛行呼號FFAB123，ICAO代碼：AE1DCE，沿著北溪2號管線來回飛行，並且在27日北溪2爆破地點反覆飛行。

1架海鷹直昇機MH-60S，飛行呼號FFAB123、ICAO代碼：AE1DCE，沿著北溪2號管線來回飛行。（擷取自ADS-B.NL）

而Flightradar24的信息顯示9月2日時，也同樣顯示1架海鷹直昇機，飛行呼號FFAB123, 沿著現今北溪爆破洩漏地點反覆飛行。恐怕這起爆破事件，並不如西方媒體所想得那麼直觀。