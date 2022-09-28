新竹縣湖口高中因學生人數暴增，縣府爭取中央補助遷校工程未果，由縣款投入9億千5萬多元辦理招標，因疫情缺料缺工原物源上張連續流標4次，日前順利決標，縣長楊文科指示教育局和工務處發揮團隊戰力，2025年務必完成遷校作業，遷校工程發包消息傳出，也讓湖口各界欣喜萬分！

1995年創立的湖口國中，設計規模45班，2007年改制為湖口高中，成為新竹縣第一所完全中學，目前國中部43班和高中部18班，學生1828人，4.8公頃校地已不符使用，湖口鄉縣議員吳淑君等民代都要求縣府辦理高中部遷校計畫。

縣府2013年研議高中部遷到王爺壟都計區內面積4.28公頃的文中預定地，規畫辦理校舍新建工程，縣議會2015年通過4.1億元工程預算，後追加到6.2億餘元，但討論多年一直只聞樓梯響。

縣府2020年8月重啟計畫，12月核定通過變更設計都審，去年1月基本設計同意備查，4月發給建築執照，因中央無金援補助遷校案，縣長楊文科決定由縣府一肩挑起工程經費。

在疫情爆發後，國內原物料不斷上漲，湖口高中遷校工程今年上網招標已連續流標4次，工務處調整工項，並追加預算到9億5460萬元，本月21日第5度發包終於順利決標。

縣議員吳淑君說，湖口高中遷校案一直是地方民眾很關心的教育建設，縣府能在缺工缺料環境下，順利將工程完成發包，真的很不容易，她要求教育局和工務處務必加強監督，讓校舍新建工程如期如質完成，有更優質的環境造福學子。

教育局長楊郡慈表示，湖口高中高中部遷案規畫新建5棟校舍，有普通教室24間和專科教室29間，並包含運動場、停車場等空間，工期為960日曆天，2025年完成遷校後，將可提升學習環境品質，均衡區域與城鄉教育發展。

楊郡慈指出，縣長楊文科上任後，教育經費編列佔總預算43％，也積極爭取中央補助經費興建校舍，新建的嘉豐國小和勝利國中9月已招收一年級新生，成功國中也已完成校舍增建工程，提高竹北地區學生就學供應量，已核定文中二、文小三、松林國小及二重國中新、增建校舍，預計明年發包動工。