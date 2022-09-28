逾40年的雲林縣肉品市場展開整建，邁向國際現代化市場。（張朝欣攝）

雲林縣肉品市場歷經40餘年發展，為台灣少數同時具備豬、牛、羊等家畜屠宰線的肉品市場，為了轉型成為國際標準示範場，雲林縣政府斥資12.9億元，進行肉品市場第1期整建工程，28日由雲林縣長張麗善主持動土典禮，未來將引進現代化設備，成為符合國際標準的畜產冷鏈物流園區。

雲林縣肉品市場成立於1978年，為南部最大毛豬交易市場，每天拍賣豬隻占全台1成，毛豬屠宰量為全台公營市場前3名，張麗善上任後，考量雲林縣為全台養豬大縣，積極催生肉品市場整建事宜，2020年開始啟動並提出轉型計畫，是全台最早推動整建轉型的肉品市場。

張麗善表示，雲林縣肉品市場是豬農們一路走來的堅實夥伴，縣府為了協助行銷雲林優質豬肉，創立加工肉品品牌「雲饗豬」，標榜零瘦肉精、零藥物殘留、符合國際認證，且經過嚴格把關，擁有產銷履歷認證，可說是豬肉界的精品，用「饗徹雲霄」的美味，提供消費者1個安心的選擇。

張麗善說，未來肉品市場將在總經理黃加安帶領下，透過廠區整建工程，引進各種現代化設備，從屠宰、分切、加工、銷售、冷鏈，採一條龍模式，提供更優質的豬肉製品給國人，同時打造1個食品安全、人道屠宰、環境衛生、友善環境的現代化肉品市場，轉型成為國際標準的示範場。

雲林縣政府指出，肉品市場整建工程分為1、2期，總經費約26億元，第1期經費為12.9億元，內容包含土地建設部分約8.9億元，以及屠宰設備費用約4億元，雲林縣政府向中央主管機關爭取2.76億元補助，肉品市場自籌10.2億元。