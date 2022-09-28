大安農會飛天豬主題餐館，三度榮獲得最高3顆星評鑑，主要是符合產銷履歷加工驗證或GHP規範下，生產安全溯源加工品，讓消費族群更放心採買。（陳世宗攝）

大安農會飛天豬成為全國農會第一家具產銷履歷驗證的生鮮豬肉，讓越來越多超市、餐廳、機關團膳等，指名使用安農五寶當食材原料。（陳世宗攝）

第七屆星級溯源評鑑獎，大安農會榮獲台灣農業跨領域發展協會 (AMOT)星級溯源評鑑，「優良供應商」、「溯源實踐家」、「溯源餐廳」、「星級溯源食品」三星評鑑。農會總幹事蔡建宗說，大安區肉品市場也榮獲溯源供應商一星及溯源食品三星評鑑，不僅為在地農民注入強心劑，也為研發團隊提振高昂士氣。

大安農會於28日上午假飛天豬主題餐館舉辦獲獎表揚，由陳孟君指導員帶領蔡美珠、葉麗珠、紀麗鳳、曾淑霞以及店長王思涵等6位，感謝團隊默默付出展現成果。飛天豬主題餐館更連續達三年獲得「溯源餐廳評鑑」最高三顆星殊榮。

蔡建宗指出，大安農會八年前組農畜加值研發團隊，致力推廣產銷履歷農產品具有相當成果，最近四年來農業局鼎力協助農會與農民合作，生產安農五寶產銷履歷驗證安全農產，直營的大安區肉品工廠擁有的ISO22000及國際HACCP雙驗證，讓飛天豬成為全國農會第一家具產銷履歷驗證的生鮮豬肉，安全食材的保障。

蔡建宗說，食品生產容易，但要受政府及社會所肯定十分不易，大安農會積極輔導農民耕種或畜養安全且高品質的食材，以產銷履歷食材供應商來推展「安農五寶」；飛天豬主題餐館三度榮獲得最高3顆星評鑑，主要是透過星級溯源食品標章管理，在符合產銷履歷加工驗證或GHP規範下，生產安全溯源加工品，讓消費族群更放心採買。

研發團隊表示，農會直營的大安區肉品工廠不僅取得ISO22000及國際HACCP雙驗證，讓飛天豬成為全國農會第一家具產銷履歷驗證的生鮮豬肉，安全食材的保障，且不間斷穩定供貨，讓越來越多超市、餐廳、機關團膳等，指名使用安農五寶當食材原料，深受市場消費者所青睞。