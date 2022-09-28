中醫大新竹附醫藝廊執行長張宜真（中）介紹 的畫作。（羅浚濱攝）

後疫情時代如何Chill心情？中醫大新竹附醫藝廊策展人陳昭賢邀請旺宏教育基金會執行長張宜如、中醫大新竹附設醫院執行長張宜真及其就讀義民高中廣設科的女兒蔡彤恩，以「無盡的愛」為主題，共同展出40幅畫作。

院長陳自諒希望透過療癒作品，撫慰受疫情肆虐的憂悶心情，也感謝姊妹聯展將部份作品做公益義賣，所得捐助院方及流浪動物收容單位。

張宜如談起這次展出緣起說，陪伴她17年的狗兒子「小乖」，4月到天上當小天使，她非常思念很想透過創作懷念牠，特別把在疫情期間創作的一些暖心插畫作品首度展示。

張宜如以藍鯨、彩虹、浪漫的糖果色系泡泡雲朵，製作一面大型拍照牆，可以打卡留影，放閃示愛，希望以藝術療癒身邊親友，撫慰近3年來飽受疫情侵擾的苦悶心情，並鼓勵在第一線防疫的辛苦醫護、警消人員，也希望能夠幫助更多浪浪找到溫暖的家！

張宜如說，在佈展時，因有多幅畫作中都有小乖可愛的身影，吸引許多小朋友駐足觀賞，還有喜歡畫畫的小妹妹帶著布偶玩具來拍照，相信這些畫作對來醫院看診的病患應有療癒的效果！而在開展前一天夜裡，小乖也入她夢裡來了，應該是來給她祝福。

張宜真表示，很開心再次和姐姐及女兒聯展，她特別喜愛梵谷和莫內的作品，因此推出「向大師致敬」系列，其中一幅鳶尾花，早在幾年前就有夢想，一定要復刻掛在客廳，感謝女兒共同合作，終於完成畫作，美夢成真。

張宜真並說，她閒暇時會彈琴，因此把自己也畫進油畫，展出「彈琴。談情」，畫中有畫，女兒計畫明年到日本留學學動漫，今年首度嘗試油畫，細膩的筆觸，展現潛力，受到油畫老師許賓香肯定。

「無盡的愛」聯展共展出40幅油畫及色鉛筆、水彩畫創作，觀展的人只要上傳喜歡的畫作至「無盡的愛」臉書粉絲專頁，說明喜歡的理由、按讚，留言給展出的藝術家鼓勵，就有機會抽中喜歡的作品，如果想支持防疫人員，及想幫助更多浪浪，可以購買畫作做公益。