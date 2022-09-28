不少男女到適婚年齡常為找不到理想對象感到焦慮，一名網友表示，身邊一名34歲的男性朋友，身高167公分、體重85公斤，因念博士班導致32歲才出社會，有份年薪百萬工作，兩年存款80萬，一直交不到女友，自認在相親市場沒有優勢，他替朋友問「35歲過後是不是沒救了？」網友一面倒說年齡不是問題，認為工作兩年存款才80萬，且85公斤有點胖，「外型第一關就會被淘汰」。

原PO近日於PTT八卦板指出，身邊一名朋友今年34歲，因為讀博士班5年還畢不了業，導致出社會時已32歲，後來順利找到年薪百萬工作，努力工作存款有80萬，假日也會回學校搞研究，是個有上進心的人。

原PO表示，朋友的身高167公分、體重85公斤，父母是退休公務員，朋友的個性憨厚老實、肯吃苦、孝順，也沒有禿頭問題，但明年就要35歲了，遲遲交不到女朋友，讓朋友感到很焦慮，認為自身條件在相親市場愈來愈沒有優勢，原PO問「35歲過後是不是沒救了？」

貼文上線，網友點出2大問題，包括年薪百萬存款才80萬，167公分、體重卻重達85公斤，「年紀根本不是問題，問題是看起來像是吃住都家裡，怎麼才存80？」、「一個人生活，只存80真的是很能花」、「年薪百萬存款80無房、無車貸的話，收入上繳給媽媽嗎？」、「不是35歲沒救，是167公分、85公斤沒救，是不是搞錯重點了，而且這身材第一關就會被女生淘汰」、「167公分、85公斤？要不要先去減肥？」、「35歲對男生還好，但是體重85不太行。