三星響應新環保策略，包括全方位降低碳排放、使用更多再生能源，並於整個產品生命周期，最大化資源再循環。台灣三星亦秉持相同理念，積極投身在地環保舉措，自去年10月1日起啟動為期一年的「回收舊手機、全星為地球」活動，號召民眾響應。今年台灣三星進一步倡議，消費者在入手新機之餘，別忘了將家中閒置的裝置妥善回收，為環境盡一份心力，除宣布活動延長至10月31日，更於10月手機回收月提高回饋金額；消費者每回收一台手機並完成指定流程，台灣三星將回饋200元支持社團法人中華民國荒野保護協會。

台灣三星表示，「回收舊手機、全星為地球」於延長一個月活動期間，參與民眾攜帶不限品牌之廢棄手機，至全台指定三星智慧館門市及三星維修服務中心，並於現場掃描QR Code填寫資料並完成登錄流程或現場加入LINE官方帳號，輸入「回收手機」完成登錄流程，完成手機回收，即符合活動資格，為台灣棲地守護與環境教育共盡心力。

三星於推出創新產品之時，更將永續發展視為首要任務，日前宣布最新環保策略，除了計畫實現企業層級的淨零排放、使用更多再生能源，亦期望藉由開發碳捕獲技術，及提升水資源循環利用，持續以行動宣揚永續理念。此外，為達成100%使用再生能源之目標，三星電子加入全球再生能源倡議組織RE100，計畫於5年內，落實使用再生能源於營運用電需求之承諾，以品牌之領導力與積極的行動力，邁向綠色地球。

三星響應環保也體現在自家旗艦產品，今年三星升級改造海洋廢棄漁網，轉化成Galaxy裝置的新型製造原料，應用於Galaxy Z Fold4/Z Flip4等裝置的重要元件；去年上市的Galaxy裝置中，亦有九成包含循環再造漁網、消費後回收再生材料或生物樹脂等環保材料；而最新真無線藍牙耳機Galaxy Buds2 Pro更有超過90%採用再生原料所製成。此外，產品包裝也植入環保基因，自Galaxy S22系列起，三星旗下旗艦產品包材均以100%再生紙製造，預計今年透過Galaxy S22旗艦系列和Galaxy Z系列新機減少包材之行動，可挽救51,000棵樹。