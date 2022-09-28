女星歐陽妮妮是人氣星二代，是藝人歐陽龍、傅娟的大女兒，出道時便以吸睛外表和父母的光環頗受矚目，隨後出演《腦波小姐》、《六弄咖啡館》等影視作品，迅速讓她人氣大漲，IG至今累積超過88萬追蹤，近日她前往馬爾地夫度假，常PO出海邊比基尼辣照，最近一張照片中，美腿更直接露到大腿根部。

歐陽妮妮近日抓住夏天的尾巴，在IG曝光一張海邊的美照，照片中，她身穿細肩帶的粉紅色比基尼，正性感坐在在潔白的一片沙灘上，超小件比基尼上綁了條蝴蝶結，令胸前一對車頭燈呼之欲出，火辣S曲線更是辣人眼球，不僅如此，她還辣穿高衩泳褲，使她大長腿及半邊美尻原型畢露。

歐陽妮妮身穿粉色比基尼，露出超火辣的好身材。(圖/歐陽妮妮 IG)

歐陽妮妮本人打趣說「其實才來5天，照片大概可以發一個月吧！」，一番話加上辣照令粉絲狂讚：「身材超好很可以」、「真的很美耶」、「不介意洗版，越多越好」、「看妳看一整年也沒關係」、「光圈縮太暗了啦，照片都好暗。下次發我去幫你拍比基尼。免費」，還有眼尖網友發現，緋聞男友張書豪悄悄按了顆愛心。

歐陽妮妮才去馬爾地夫度假5天，在社群瘋狂洗版比基尼照。(圖/歐陽妮妮 IG)

這些天，歐陽妮妮確實常曝光泳裝辣照，不久前便身穿細肩帶白色比基尼，在一片藍天白雲下，雙手舉高高炸出車頭燈和白嫩光滑的肌膚，超辣身材即使瘋狂洗版，網友都不在乎，直喊：「不介意～越多越好」、「好美，多多洗版沒關係」、「身材好、不吝於展示。所以不會介意！」