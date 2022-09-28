北上員林方向也塞車，後來改道走平面道路從彰水路行駛，再改道回76線東西向，一樣塞車，到處都寸步難行。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

高速公路局中區養護工程分局辦理「國道1號彰化路段跨越橋改建工程暨附屬設施配合工程新興街跨越橋及花秀路跨越橋維修步道拆除」作業，27日起連續3天封閉彰化交流道至埔鹽系統交流道雙向路段，以及台76線往國道1號北上入口匝道，昨天晚上造成雙向大塞車，部分路段陣甚至塞車長達8公里，高公局提醒用路人能改道通行，避免塞在車陣中。

國道彰化路段配合高公局施工，27日至29日連續3天晚間的9點到次日6點，封閉國道1號彰化交流道至埔鹽系統交流道雙向路段，及台76線往國道1號北上入口匝道，不過27日晚間首日封閉，有許多民眾不知國道封閉，許多車輛往交流道塞開，才知道封閉，造成車輛嚴重回堵。

有民眾提供畫面表示，昨天他南下從王田交流道到彰化路段，有將近9公里的塞車，北上員林方向也塞車，後來改道走平面道路從彰水路行駛，再改道回76線東西向，一樣塞車，到處都寸步難行。

高公局表示，跨越橋維修步道拆除作業，從27日至29日連續3天進行施工封閉，呼籲用路人儘早配合改道行駛，以確保行車安全。其中管制路段為國道1號彰化交流道至埔鹽系統交流道雙向路段、台76線埔鹽系統交流道往國道1號北上入口匝道。

高公局說，南下替代路線，可以走國道1號彰化交流道南下出口匝道→右轉彰水路（台19線）→轉台76線埔鹽交流道東行入口→台76線東行埔鹽系統交流道出口匝道→轉國道1號埔鹽系統交流道南下（往北斗）入口匝道。

北上替代路線：國道1號埔鹽系統交流道北上出口匝道→轉台76線西行→台76線西行埔鹽交流道出口匝道→右轉彰水路（台19線）→國道1號彰化交流道北上（往台中）入口匝道行駛，呼籲用路可以撥打1968路況查詢專線，或掌握高速公路局全球資訊網掌握最近路況。