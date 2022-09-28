民進黨新竹市長參選人沈慧虹28日上午參與水田社區重陽活動，針對台北市長柯文哲說民進黨全黨打高虹安一人，沈慧虹反駁，只有清楚看到「藍白合」兩黨救高虹安一人，也呼籲藍、白兩黨說清楚。

沈慧虹也提到，最近有位竹科媽媽分享新竹8年改變，卻遭網友出征嚇到關閉臉書，難道這就是民眾黨說的公民參與？也請高虹安約束自己的支持者，停止網路霸凌，這些指責不應該發生在民主社會。

沈慧虹指出，新竹市高學歷、高所得城市，市民有很多想法，也很願意上網分享，但高虹安卻放任極端支持者在網路上霸凌，對此不發一語，沒有任何制止和呼籲，讓這位媽媽心生恐懼，甚至關掉臉書。她呼籲高虹安應約束自己的支持者，否則如何期待高虹安能為新竹大眾服務？

針對高虹安昨被爆利用資策會預算成就個人學位，沈慧虹則說，許多留學生背學貸或半工半讀，看到高虹安拿國家資源獲得學位，還在臉書說她在美國白天上課、晚上工作，難免有相對剝奪感。

沈也奉勸高虹安，聲稱自己是受過訓練、精準的人，但卻對自己的論文第64條引註是否事後加工仍不願意說清楚，另資策會的說法也前後不一，強調只要1張授權書、內部簽呈拿出來，就能清楚告訴市民與大眾，不要浪費時間在口水。