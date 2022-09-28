美國前國務卿蓬佩奧今年第2度訪台，他28日參加「世界台灣商會聯合總會第28屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮」，蓬佩奧致詞時表示，大陸不斷威脅世界，感謝蔡英文總統及台灣人民挺身捍衛國家主權和基本權利，台灣人值得為此自豪。

蓬佩奧表示，絕對不能讓中共或親中人士混淆誰才是好人，美國眾議院議長裴洛西上個月訪台，許多中國宣傳機器將其定義為挑釁和威脅，大家不該忘記誰才是製造威脅的人，不是台灣也不是美國，事實上，這個區域唯一的威脅正是中國共產黨，蔡英文總統及台灣人民發表相關言論捍衛國家主權和基本權利，感謝蔡英文總統持續實踐這點，台灣人民也該為此自豪。

蓬佩奧指出，台灣是與大陸不同的獨立國家，台灣人民對於守護家園都扮演非常重要的角色，這也讓他想起烏克蘭人正在為了守護和平而努力，對美國人來說他們不分黨派支持台灣，他也希望大家能夠了解美國是台灣堅定的盟友，更盼台美建立更好的商業夥伴關係。

蓬佩奧表示，過去幾年美國政策鼓勵企業在中國投資，但現在必須考量到相關風險，中共不只想要改變東南亞人民的生活方式，也想改變美國境內人民的生活方式，為了防止這種情況發生，在大陸商業市場上冒險的人必須做出正確的選擇並重新評估他們給予的承諾。

蓬佩奧強調，團結力量大，相信民主只要持續被推動，有一天大陸也會變成民主國家的一員，當年柏林圍牆倒塌也是發生得如此快速，自由民主就是來的這麼及時，他相信相同事情也會在大陸發生，而且這天會比大家想像的更快到來。