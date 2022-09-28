「海線鄉親有福了！」台中市政府為照顧偏遠地區民眾交通需求，將新增黃20路梧棲沙鹿線，規畫行經梧棲區公所、梧棲市場、童綜合醫院、沙鹿車站、沙鹿光田醫院，滿足海線民眾的日常需求；港區民眾指出，新增黃20路小黃公車，方便長輩洽公、買菜及就診，讓偏遠長輩不再為外出問題所困擾。

交通局指出，市府照顧偏遠地區民眾交通需求，繼目前15條小黃公車路線，預計今年10月再增加7條小黃公車路線，總共22條路線，擴大深入至梧棲、后里、外埔、大肚、大雅、石岡等地區，路線一舉擴增到原縣區21行政區、139個里，全部都有小黃公車；新社福興社區還能通往和平區公所，服務能量再提升。

小黃公車服務上路後，廣受好評，以計程車替代公車服務海、山、屯區各行政區。市府依地方需求及建議，預計10月將增加黃16路福興永豐線、黃17路中興嶺石岡線、黃18路后里四塊厝線、黃19路口庄水美線、黃20路梧棲沙鹿線、黃21路王田營埔線、黃22路舊庄員林線等7條小黃公車路線。

小黃公車梧棲沙鹿路線