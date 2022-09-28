女星朴敏英新劇《月火水土木》播出，近日才剛因暴瘦脫相的臉蛋已起網友熱議，豈料今（28）日被韓媒《Dispatch》踢爆說與神祕富豪姜宗賢（音譯，강종현）來往密切，關係非常親密。然而這段關係引發外界譁然，因姜宗賢過去曾被指控詐欺並判刑2年半。

據南韓媒體《Dispatch》的報導，兩人交往已有一段時日，她曾開的車子就是男友送的禮物，且男友姜宗賢會接她去上芭蕾舞課，再把她接回家與媽媽一起吃飯，兩人進到家裡熟門熟路，疑似已是多次見家長的關係。只不過富豪姜宗賢的背後，似乎潛藏著不少秘密。

朴敏英的車是男友姜宗賢送的禮物。（圖／翻攝自《Dispatch》）

報導中指出，兩人的愛情是美好的，但姜宗賢過去曾有過不少非法的證據，他名片上寫著vidente、INBIOGEN、BUCKET STUDIO、bithumb&LIVE等多家公司，然而，他名下沒有公司、沒有房子也沒有車等財產，卻能一晚喝掉價值數千萬韓元的酒，因而被推測是將財產轉移給妹妹姜智妍，而自己則躲在幕後當操縱者。並且他在2013到2014年期間捲入詐欺案，被判處2年半的有期徒刑

韓媒《Dispatch》追蹤許久後於今（28）日報料姜宗賢的過往疑點。（圖／翻攝自《Dispatch》）

對此爆料，朴敏英所屬娛樂公司Hook Entertainment稍早也發布官方聲明，表示朴敏英目前正在拍攝電視劇《月火水土木》，因此尚無法進行事實的確認。而在韓網上也掀起極大的風波，紛紛出言表示「男生有錢勝過一切」、「不敢置信，朴敏英家鄉是清潭，也不會有任何經濟困難，為什麼會選擇那種人。」