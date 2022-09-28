偶爾開些玩笑確實有助於增近感情，不過每個人能接受的玩笑範圍並不同，若不小心踩雷很可能造成關係破裂，《搜狐網》運勢專欄提醒，牡羊座、獅子座、金牛座為人處事認真又耿直，絕對不會隨意開別人玩笑，自然也不希望別人亂開自己玩笑。

▍牡羊座

牡羊性格比較火爆，在生活中不管遇到什麼事都會直接表達出自己心中的想法，絕對不會藏著，加上為人處事十分耿直，因此他們非常討厭那種愛亂開玩笑的人，希望對方和自己說話也能夠坦率直接。

▍獅子座

獅子天生就有一種王者霸氣，不管做什麼事都相當認真，給人雷厲風行的感覺，他們想到什麼就會直接去做，今日事今日畢也是他們一直以來的堅持，所以他們最討厭別人在一些關鍵事情上和自己開玩笑，影響他們的情緒與進度。

▍金牛座

金牛為人處事非常踏實穩重，不管做什麼事情都講求一步一腳印，不會為了達成目的而不擇手段，他們對待每件事一向抱持謹慎認真的態度，絕對不會隨意開別人玩笑，自然也不希望別人亂開自己玩笑。