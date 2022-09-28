2022高雄燈會屢傳佳績，27日晚間再傳捷報，由「千手光劍：機械手臂光之展演」與「微光流動」聚膠行動輕軌列車雙雙榮獲德國紅點設計獎，至今2022台灣燈會已累積20項國際大獎。高雄的設計能量在各項設計大獎上頻頻發光，對於籌備中的2022台灣設計展團隊是極大的鼓舞與振奮。

「千手光劍：機械手臂光之展演」是由市府邀請領先全球的「日月光集團」，與展演創意團隊「FREES」共同跨界策展，首創AI人工智慧演繹人類武術、舞蹈及肢體行為，用機械手臂舉起LED光劍擺陣千手觀音。而輕軌列車化身移動式燈會作品「微光流動」，由德國柏林藝術團隊TAPE THAT及瘋設計共同設計改裝，獨特的蓄光膠帶，白天吸光晚上發光，是「不插電」的微光創意設計。

身為燈會總策畫的高雄副市長史哲表示，「千手光劍：機械手臂光之展演」以科技導入藝術創作，讓24支精密的六軸機械手臂作為主角，不但是台灣的創舉，也是世界的創舉。而輕軌列車是高雄城市特有風景，蓄光膠帶的微光創意，更成為世界上第一輛在沒有任何電力下自體發光的輕軌列車。

駐新加坡台北代表處經濟組長吳文忠表示，很高興有機會代為出席德國紅點設計獎頒獎典禮，領取紅點設計獎，能以這樣的方式參與台灣燈會感到十分榮幸，吳文忠也於領獎後第一時間跨海將這份喜悅同步直送回台，傳遞無時差的榮耀時刻。