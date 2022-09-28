一名自稱擔任編導的女子，4年前透過交友聯誼結識一名在鐵路局工作的男子，兩人發生性關係後，疑似因為男方曾和陌生女子合照引發她醋勁大發，認為男子騙她上床，於是用假名上PTT「爆卦版」PO文「鐵路局公務員性侵我朋友」，涉嫌誹謗男方，男方事後提告，法官審理後，認為女方歷次供詞都不一，且雙方在案發後都長期互動良好，無法證據證明她遭性侵，事後依散布文字誹謗罪判她拘役50天，得易科罰金5萬元。可上訴。

根據判決書，該名女編導於民國108年7月間，在批踢踢實業坊於看板Gossiping發表標題為「【爆卦】鐵路局公務員性侵我朋友」文章，指摘「鐵路局公務員性侵我朋友」、「實在是不知羞恥到了極點」等，寫出男子全名，導致該名男子道德形象、人格評價、社會地位遭到貶損，讓男方一怒下告上法院。

女編導出庭時矢口否認有何公然侮辱及誹謗犯行，辯稱：「男方以交往之名義接近我，對我行性侵之實，讓我很不舒服，事發後因不想讓人知道我是受害人，便用客觀、幫朋友詢問的方式求助律師朋友，該律師朋友聽聞後稱應該公開此事，放爛告訴人的名聲等語，我才用朋友遭性侵之角度發表該則文章，陳述自己被告訴人性侵的過程，並非出於惡意散播不實言論。」

法官審理時發現，女方從本案審理到結束均供稱她遭性侵、侵犯，但法官詢問女方，希望能描述男方如何違反意願，過程中2人之對話、互動為何，都未能指述詳實，一下說沒有前戲讓身體非常不舒服、一下稱被半推半就，一下又說遭強行硬上，前後供詞不一難以採信。

法官又檢視案發後數日雙方簡訊，女方並無指摘男方涉嫌侵犯或不當對待之言詞，還傳送親密之文字及貼圖，事後長達數個月之期間，兩人頻繁互相關懷及分享生活瑣事，可見其2人於當時之互動良好，實難定女方曾遭性侵。法官認定，女方至今未與男子和解，依散布文字誹謗罪判她拘役50天，得易科罰金5萬元。可上訴。