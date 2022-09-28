無黨籍桃園市長候選人鄭寶清(右二)號召桃園鄉親與台灣人民參與一場新黨外與清流的聖戰，讓桃園不再沉淪、讓台灣向上提升。(鄭寶清競選總部提供)

今天是教師節，無黨籍桃園市長候選人鄭寶清在北桃園競選總部發表「寶護桃園•清流台灣」與「新黨外運動」宣言，並授旗寶清號民主戰車隊後赴桃園孔廟祭孔謝師。鄭寶清表示，除了要向沉淪的政黨與政府說不，更要號召桃園鄉親與台灣人民參與一場新黨外與清流的聖戰，讓桃園不再沉淪、讓台灣向上提升。

鄭寶清今(28)日提及他從事民主運動，其中還包括國民黨威權統治下的媒體壟斷，尤其是打破電子媒體的壟斷，黨政軍退出媒體的經營、干預及控制，好不容易隨著台灣民主化推動的結果，真的做到了！媒體壟斷解體了，言論自由與媒體獨立自主的目標達到了。「可是，現在呢？蔡英文政府完全執政的結果，卻大開民主倒車，黨國媒體壟斷的政治幽靈又回來了」。

鄭寶清痛批，民進黨大力介入媒體的控制，像「周玉蔻」們的政治側翼及打手滿天飛舞，到處藉由電子媒體來株殺異己及政敵，進行人格謀殺、道德綁架，覇凌像前中姐張淑娟女士的事，比比皆是。鄭寶清提及，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬還上周玉蔻的媒體專訪大談政績及參選理念，鏡電視的開綠燈通關，竟然就是蔡英文總統與蘇貞昌院長聯手施壓NCC的政治干預所造成，黨國一體的媒體操控暗黑勢力無所不在，「難道我們還要繼續讓他們民進黨繼國民黨之後更變本加厲的亂搞媒體控制與壟斷嗎？難道我們一輩子所爭取的民主自由、言論自由與 人權、法治就這樣被斬殺了嗎？」

鄭寶清宣告，將要進行新黨外運動，推動二次民主運動來打破這些媒體壟斷，來打倒任何不公不義的為非作歹政治作為， 讓民主可以更加深化，讓人民可以安居樂業，「讓我們更有團結的力量來面對並抵抗中共的武統威脅」。

鄭寶清提及，尊師重道是台灣人的傳統，從小到大父母都告誡，要聽從老師的話，老師們也敬業的「傳道、授業、解惑」，諄諄教誨著「做人要誠信，不抄襲、不作弊……」、「仰不愧於天，俯不愧於地，無忝於父母所生……」、「堂堂正正做人，實實在在做事」。鄭寶清痛批，現在的民進黨，先是鴨霸的提名抄襲空降的林智堅，因為論文鬧得沸沸揚揚後，竟然一錯再錯再徵召另一個挺抄襲的「空降仔」，這不僅僅是對老師們的大不敬，更是對學生們最大的污辱，「在神聖的教師節的今天，我們為捍衛學術與教育的尊嚴，必須向沉淪的政黨與政府說『不』！」

鄭寶清強調，今年的選舉，他高舉「寶護桃園•清流台灣」與「新黨外運動」的鮮明旗幟，除了要向沉淪的政黨與政府說不，更要號召桃園鄉親與台灣人民參與一場新黨外與清流的聖戰，讓桃園不再沉淪、讓台灣向上提升。

寶清號戰車隊在結束為桃園地區新黨外連線議員盟友候選人的遊行造勢後，將開赴1977中壢事件的發生地－中壢警察分局，紮營夜宿為桃園、為台灣守夜祈福。鄭寶清邀請民眾心手相連，共同努力打拚，「蕃薯不驚落土爛，民主香火不能斷，讓我們一起打贏這場清流聖戰」。