無黨籍桃園市長參選人鄭寶清競辦28日公布10項對桃園的教育政策與理想，認為教育政策人人會談，各有其特色與思維差異，直轄市政府不能搞「大而無當」的教育拼盤，拿學童當白老鼠來實驗，這10項教育政策有針對桃園因地制宜，具可操作性且能解決問題，才能讓教育體制發揮該有的效能。

鄭寶清競辦表示，第1項為縮短城鄉教育差距，落實教育機會平等原則，具體作法為與社福團體機構合作，提供教育扶助、輔導支援，可減輕目前學校與社會輔導資源不足的問題，並使偏鄉地區學童在教育資源較為欠缺的情況下，可獲得更有效的輔助資源幫助。

第2項是全面盤點閒置校舍，轉型為（準）公托幼兒園，並增加幼兒運動場的規畫空間，使教育資源作更有效能的運用、分配及整合，以強化公共幼兒園擴增計劃，使幼兒就讀公共化及準公共幼兒園的比例可逐步提升至6成以上的覆蓋率，減輕年輕家庭的負擔。第3項為採取「0到12歲不中斷的公共托育服務」教育理念，分不同的年齡層與年輕家庭的托嬰、托育與幼兒園課後留園服務、國⼩學童課後照顧輔導服務的實際情況與需要，做更務實的安排及規畫，有效提振生育率並減輕父母的負擔及壓力。

第4項是國中小學兒童營養午餐免費政策，應擴及公私立幼兒園的嬰幼兒，根據現有政府財政狀況及年輕家庭的實際負擔情況做整體的綜合評估考量，至少也要做到部分費用的補助。第5項為公平對待⾮營利托嬰中⼼及準公共托嬰中心托育人員的4000元補助，採同工同酬並依薪資調幅對等調高收費標準。

第6項是重視特種教育的健全機制，修改特殊教育的繁雜行政程序，推動特教者的雲端系統資料庫的升級、追蹤及數位化，改善特殊教育目前於升學時轉銜機制的缺失，延續進行更完善的融合教育。第7項為設置教育局的專用匿名投訴信箱，並聯合社福團體、教育基金會一起建立「教育安心防護網」，若在教育體系運作當中有權益受損的教師、家長與學生，都可透過防護網獲得協助，在保證隱私與安全的情況下，成立專責小組介入調查跟教育有關的違法或違規事項，安排後續輔導資源、社會扶助等相關問題。

第8項是修正辦法改善專業科目教師缺額與流浪教師問題，當年度教甄沒有選上者可優先替補缺額，願意到偏遠學校者另提供津貼補助的特別福利以資鼓勵，避免有限的教育資源人力浪費的情況。第9項為強化是非誠信人格養成教育及在地鄉土深耕教育，讓學生從小就有誠信道德與是非價值觀，著重實務案例教學方式來啟發學生，避免填鴨式及考試教育所可能導致的反效果負面影響。

第9項為強化學生認識家園及桃園各區的歷史、地理、文化環境與特色，讓學生從小深愛桃園、愛護家園，凝聚認同及團結意識。第10項是加強國中小學童的雙語教育「口語化」及「生活化」的學習環境及機會，採取更好的獎勵方案或彈性引進較為寬鬆聘用的相關教育人員來輔助教學，包括外語或多元本土語言的師資。