受全球通貨膨脹衝擊，原物料成本仍居高不下，記者實際走訪早餐店了解，早餐店老闆表示，許多菜單恐再漲價，尤其雞蛋相關品項因應蛋價上揚，漲價可說是勢在必行。

飼料價格上漲、禽流感加上天氣炎熱，雞蛋產量至今仍跟不上整體需求，根據農委會統計，目前國內在養蛋雞約3350萬隻，每日產能約11萬6000箱，產蛋率為68％，若要滿足國人需求，產能須回升到75％至80％。

而今年蛋價持續上漲，產地價每台斤已漲到42.5元，批發價每台斤達52元，雙創歷史高價，蛋商協會先前也強調，成本理所當然反映價格，市場機制並沒有所謂的價格天花板。

「漲價很不得已，但真的希望大家能體諒」，新北市早餐店鄭老闆表示，許多早餐店因應原物料價漲不得不漲價，以早餐店最常點的豆漿來看，自己因為堅持使用加拿大非基改黃豆，這部分已經自行吸收許多成本，目前沒有漲價打算。

鄭老闆坦言，雞蛋相關的菜單例如蛋餅、荷包蛋等已經規劃再漲價，幾個月前漲了5元就已經被老客戶唸了幾次，但不反映成本實在很難做下去，民眾要吃早吃飯，業者也要生存。

為穩定民生物價，行政院今年2月便宣布減免黃小玉等大宗物資進口營業稅至4月底，但因為俄烏戰爭爆發，行政院宣布營易稅減免延長到6月底，之後遇上國際通膨，行政院二度延長該措施到9月底。至於是否再延長，行政院早前表示將評估是否再將大宗物資進口營業稅減免措施延長到今年底。

另一位廖老闆說，營業稅的減免不可能一延再延，價格盡快回穩才是根本，蛋價上漲勢必會帶動菜單的調整，其他像吐司、薯餅、饅頭等雖然暫時不漲價，「但究竟該不該漲？早就該漲了」！