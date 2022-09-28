生活裡有些人給人糊裡糊塗的印象，實則對於周遭的風吹草動全都看在眼裡。《靈匣網》運勢專欄指出，射手座、金牛座、水瓶座外表看似傻傻的，其實內心很精明，別以為他們都不知道，只是暗中在觀察而已。

射手座

射手給大多數人的印象，都是不怎麼聰明，甚至非常單純，可是他們偶爾透露出來的精明和成熟，又會讓人覺得射手好像沒有看起來那麼簡單；射手是個非常復雜的星座，估計連他們自己都不是很清楚自己的想法，好在他們個性很好，對於各種事物有更多的包容，不過這份柔軟，並不代表他們好欺負。

金牛座

金牛和人相處的時候多顯得憨厚老實，不過真正看透他們的偽裝，才會知道，金牛是一個有想法和心機的星座，不過他們不壞，很直率，各種事情逃不過他們法眼；金牛對於很多事情都是懶得計較，而這種忍耐，有時會被誤認為膽小跟愚笨，但若真到忍無可忍的狀態，他們也是會大發雷霆。

水瓶座

水瓶其實本身就是聰明伶俐的人，只是他們的個性比較冷淡，對什麼都漠不關心的感覺，其實只是想保護好自己，至於別人的好壞，或是想要做什麼，水瓶都不會發表意見，這其實算是一種為人處事的方法，水瓶的智慧能看出一切的好壞，只是他們習慣當觀察者。