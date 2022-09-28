民進黨新竹市長參選人沈慧虹日前拜會香山九降風烏魚子在地品牌「竹魚水產」，沈慧虹說，過去她帶領團隊翻轉香山，協助產業站上世界舞台，也輔導竹魚水產重新包裝設計「九降風黃金烏魚子」，成為市府合作伴手禮。竹魚水產經營人許志豪近期也榮獲全國模範漁民，23日才剛獲蔡英文總統親自頒獎。

沈慧虹日前在市議員陳建名、劉康彥、李妍慧，及議員候選人林盈徹等人陪同下，參訪竹魚水產，老闆許志豪現場捕捉魚蝦，示範烹調烏魚子，並詳細解說烏魚子生產過程。

「竹魚水產」第二代掌門人許志豪返鄉承襲家業10年，承接父親許順隆「友善養殖、不用藥」的風格，耐心培育烏魚3年後，配合每年冬季九降風來臨，再進行風乾熟成，也運用魚蝦共生的生態養殖法，既節能也讓魚蝦更健康。

許志豪說，新竹特有九降風是黃金烏魚子不可或缺的要素，他更推行食魚教育，不僅將知識帶入校園，也接待民眾在食用之前，先了解自家魚蝦養殖及製作方式，實踐「從產地到餐桌」。他說過去8年，市府給予竹魚水產不少協助，協助竹魚水產推廣和行銷，把新竹九降風烏魚子吹向全國。

沈慧虹說，新竹市有很多代代相傳的優秀產業，只是欠缺合適的機會與舞台，她在任內透過創新設計，塑造品牌特色，例如協助竹魚水產重新包裝設計「九降風黃金烏魚子」，外國賓客來訪，也必定親自送禮加上口碑行銷。

沈慧虹強調，未來持續透過生活資金、技術升級、品牌建立三方向，全力協助青年回香山創業，除了以「青創勇氣金」為基礎，加碼提供農業、傳產青年返鄉補助50萬元，也會將投入購買設備或是技術升級，讓產業升級，並成立青年創業諮詢服務站。