據說日本，馬來西亞和印尼都對土耳其武裝無人機有興趣。

烏克蘭利用土耳其製中空長航時「旗手」（Bayraktar）-TB2猛炸俄軍坦克和敵方目標，成功抵禦侵略，讓對方久攻不下，不僅引發全球關注，也成了這款無人機的賣點。

據《歐亞時報》（The EurAsian Times）報導，土耳其26日宣布，準備供應日本武裝無人機。而馬來西亞和印尼也表達高度興趣，有意向拜卡科技（Baykar Technology）採購軍用無人機。在東京出席前日相安倍晉三葬禮的土耳其外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）說，土耳其認為，和日本擴大國防關係充滿大好良機，並期待相關企業能提供日本武裝無人機。

由於「旗手」在幾個戰場都有不錯的表現，土耳其無人機在全球市場炙手可熱。「旗手」除了在烏克蘭對抗俄軍表現亮眼外，2020年也證明了它的戰力。當時亞美尼亞和亞塞拜然為長期爭議的「納哥諾卡拉巴克共和國」（Nagorno-Karabakh Republic）大打出手。後來亞塞拜然出動土耳其和以色列製無人機與自殺無人機，重創了亞美尼亞部隊。

他們除了利用土耳其製的中空長航時「旗手」（Bayraktar）-TB2第2批次無人機發射小型飛彈外，還出動了以色列製「哈洛普」（Harop）和「軌道」（Orbiter）1K自殺無人機，摧毀了數百計亞美尼亞坦克、戰車，大砲和防空系統。

卡夫索格魯說，日本和土耳其代表未來幾天將會面，以討論未來的國防和安全合作。廣泛認為，日本正密切觀察土耳其無人機的發展，還有它們在戰場上所發揮的效用。

由於土耳其「旗手」和加州空境（AeroVironment）公司製造的「彈簧刀」（Switchblade）小型無人機在烏克蘭戰爭中表現亮眼，日本正尋求採購。

另一方面，卡夫索格魯透露，許多亞洲國家，尤其是馬來西亞和印尼，都對土耳其的國防工業製品展現濃厚的興趣，而安卡拉已和印、馬簽署了雙邊協議。