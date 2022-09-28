國內今天新冠肺炎死亡個案新增38例，其中一名是30多歲男子，沒有慢性病，也沒有接種疫苗，9月19日咳嗽、快篩陽性沒有通報，5天後9月23日在家死亡，死因診斷為新冠病毒感染併呼吸衰竭。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，這名30多歲男子，無慢性病，也沒有接種疫苗，9月19日咳嗽、發燒，自行快篩陽性後，未通報也未看診，9月23日，在家中突然意識不清，被家人發現送醫時已無心跳呼吸，檢查發現喉嚨痰多，懷疑呼吸道阻塞，急診採檢PCR陽性確診，急救無效過世，經法醫相驗，死因診斷新冠病毒感染併呼吸衰竭。

另外青少年中重症新增一名16歲男性，有慢性神經系統病史，4月接種一劑疫苗，9月20日出現發燒、咳嗽，快篩陽，診所通報確診，採取居家照護，隔天9月21日因呼吸喘、血氧偏低送至急診，隔天因呼吸窘迫插管使用呼吸器，住加護病房，診斷為肺炎呼吸窘迫，在加護病房治療中。

指揮中心統計，國內兒童重症至今累計17例，9名肺炎、4名MIS-C、1名心肌炎，3名共病。