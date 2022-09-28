男星柯震東因2011年演出《那些年，我們一起追的女孩》而榮獲金馬獎最佳新演員，並且在大陸爆紅成為頂流一線明星，但3年後因為吸毒而重創形象，更被大陸永久封殺，當時他的演藝資源被多位男星取代，這8年來對比男神們的現況，被網友感嘆形容「神奇的活久見」，意指一般用於形容面對奇聞異事，或者是不常見的沒發生過的事情時，表現出的驚奇、詫異之情。

當時柯震東因為吸毒事件，在大陸被視為劣跡藝人，從此消失在眾人的視野，他所剩下的主演電影、代言、活動資源陸續被其他「流量小生」瓜分，《捉妖記》換井柏然取代演出口香糖代言換成李易峰、美妝代言換陳偉霆、速食代言換鹿晗、冰品廣告換張藝興，同時期人氣當紅的吳亦凡、黃子韜等海歸偶像紛紛被點名加入這場瓜分之戰。

經過8年，大陸娛樂圈變動不斷，吳亦凡、李易峰因為性醜聞而遭到封殺，微博、抖音等所有明星帳號也被停用，目前兩人都還在拘留所中。張藝興、鹿晗、黃子韜事業重心大多以音樂和綜藝為主，陳偉霆最近回香港拍片，井柏然持續演出電影、電視劇也接綜藝。

柯震東因此沉寂了一段時間，直到2016年憑《再見瓦城》再度入圍金馬最佳男主角，2020年《打噴嚏》處理完版權在台灣上映，2021年主演《月老》在台灣票房達2.6億元，並奪台北電影獎影帝、台灣影評人協會最佳男演員。現在又在金馬59入圍最佳新導演。