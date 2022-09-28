大鵬灣國家風景區管理處（以下簡稱鵬管處）為吸引秋冬旅遊潮，日前舉辦「大鵬灣Bike Tour35 騎車趣」活動，來自各縣市數百名騎士聚集在大鵬灣國際休閒特區分梯次出發，並由專人領騎一日遊程，透過自行車體驗東港鎮與林邊鄉的美食與景點名店。

▲BikeTour35自行車路線以大鵬灣國際休閒特區為起點，沿途風光明媚。 圖：大鵬灣國家風景區管理處／提供

鵬管處表示，「大鵬灣Bike Tour35 騎車趣」進入第二年舉辦，今年規劃600名額分6個梯次出發，報名相當踴躍。活動路線為交通部所規劃之多元自行車路線之一「BikeTour35」，以大鵬灣國際休閒特區為起點，騎經右岸濕地、鵬村濕地、映霞橋亭、鮮饌道觀光工廠、帆船基地、濱灣碼頭、青洲灣、鵬灣跨海大橋、東隆宮等知名景點，深度體驗秋高氣爽的大鵬灣灣。

周邊擁有豐富的天然景觀及人文元素，民眾可透過自行車體驗東港鎮與林邊鄉的美食與景點名店，感受「單車旅遊＋屏東觀光圈」魅力，享受大鵬灣周邊旅行，「多一度」與「慢一點」的「體驗型觀光」。

鵬管處表示，自行車是最適合大鵬灣的旅遊方式，遊客除藉此深度體驗大鵬灣環灣之美，更有充滿在地特色的魷魚絲烤魚片、鱈魚香絲DIY、特色鴨蛋DIY等手作體驗活動，以及風景明媚的水上活動、遊湖行程等豐富內容，歡迎喜愛單車旅遊的民眾，到大鵬灣秋冬騎旅。

大鵬灣灣域有風無浪，適合水域活動體驗，無論是獨木舟、拖曳浮胎（香蕉船）、帆船體驗都因為秋高氣爽的天氣，格外適合國人放風出遊，此外，遊湖體驗除有機會品嚐鮮蚵美食，更有豐富精彩的歷史人文故事，從二戰至生態都讓人著迷，讓旅行不只有吃喝玩樂，更有旅行的感動。