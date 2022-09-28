想玩樂園要快，倒數計時兩週！交通部觀光局推出悠遊國旅補助計畫，針對主題樂園提供補助，將於10月7日結束，趕快把握最後3折超低優惠來麗寶樂園渡假區玩翻雙樂園。

▲小朋友最愛親子設施－阿酋灣。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

「凍凍嘿！凍凍嘿！」熟悉的節奏伴隨一聲聲強勁豪氣的戰鼓，平靜的海面突然湧起8尺巨浪，酷涼的浪花一波波席捲而來，吸引千名遊客興奮大叫，呼朋引伴在白色的浪花中逐浪嬉戲。這樣的情景在馬拉灣到10/30前都還看的到！

▲雙十連假的三天假期舉辦第一屆漂漂河趣味健走大賽。 圖：麗寶樂園渡假區／提供

麗寶樂園渡假區水樂園－馬拉灣，今年決定延長夏季才有的限定水樂園營業時間至10/30（10/12、10/19、10/26休園保養），雙十連假的三天假期更舉辦了第一屆漂漂河趣味健走大賽，在長達270公尺的漂漂河內設置各種障礙及有趣關卡，讓遊客不僅只能在夏天玩水消暑，在秋天玩水也能又Chill又悠閒。

麗寶樂園渡假區表示，馬拉灣為季節限定的樂園，許多遊客最期待的就是夏天能到馬拉灣來玩水消暑，同時在秋天涼爽不用怕曬的季節，暢玩馬拉灣各項刺激、有趣的設施，享受泡在水裡的悠閒舒適感。

園內擁有全東南亞第一座，可造出近3公尺高浪的大型露天造浪池「大海嘯」，不管是被轟天浪蓋火鍋的痛快或是在方塊浪（鑽石浪）享受如水行俠般隨波浪悠遊自在搖擺。還可以坐上高速的「巫師飛艇」，從高達15米的高台垂直俯衝而下，在U形軌道來回高速擺盪，刺激又好玩都是獨一無二的玩水體驗。

此外，10/22、10/23週末期間馬拉灣內還有「趣頑吧！麗寶運動嘉年華」活動，首度將羽球、桌球、匹克球場地搬進麗寶福容大飯店和馬拉灣，結合場地特性推出水上戶外羽球、沙灘戶外羽球等多項趣味運動競賽，另主辦單位更邀請來玖壹壹、宇宙人、溫妮、J.Sheon、劉學甫等明星藝人在麗寶落羽松草原熱血開唱、HIGH翻選手之夜，為選手們加油！即日起早鳥票特賣中。