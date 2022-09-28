交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸風景區管理處為推廣宜蘭濱海自行車道並帶動壯圍地區發展，與壯圍鄉公所協力合作並整合當地相關資源，於宜蘭濱海自行車道規劃設置「沙丘鐵馬廊道觀景平台（大福觀景台）」，已於9/26舉行開工典禮，為宜濱鐵馬遊憩增添新亮點。

▲「大福」觀景台未來將結合固定式鞦韆座椅，透過立體框景讓遊客能與龜山島及海岸美景互動。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處馬處長惠達表示，宜蘭濱海自行車道擁有豐富的自然林蔭、迷人的龜山島海景，吸引許多大朋友小朋友前往，本次工程感謝壯圍鄉公所攜手合作共同推動，預計將於2022年底完工，未來期串連週邊永鎮濱海遊憩區、壯圍沙丘生態園區至東港等遊憩景點，除營造宜蘭濱海舒適、悠閒的低碳旅遊環境，重新感受宜蘭濱海遊憩魅力，並引入觀光人潮帶動地方發展。

壯圍沿海冬捕鰻苗、夏牽罟，牽罟漁法是以漁民搭乘簡易舢舨船出海下網，與岸上漁民合力將罟網拉上岸，共享漁獲，本案設計理念取「網」之形、「浪」之態、「舢舨平台」作為意象，維持並利用基地沙丘地形，將當地特色與記憶融入觀景平台，塑造三座層次起伏之棧板，供親子玩樂停留賞景，同時以地名「大福」為設計主軸，結合固定式鞦韆座椅，透過立體框景讓遊客能與龜山島及海岸美景互動，使東北角海岸線增添一處打卡新亮點。

本平台將打造宜蘭濱海自行車道新節點，並為宜蘭濱海沿岸帶狀遊憩區妝點地方特色，形塑嶄新的地區風貌。