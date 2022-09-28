使用擁有百年歷史京町家改造而來的「MAANA KIYOMIZU」是由4名年輕女生攜手創業，涵蓋住宿、餐廳、工藝品店鋪的複合式設施。

▲館內色調沉穩舒適，窗簾拉開後還能欣賞青青草坪，部分客房則能眺望鄰近的豐國神社。 圖：Maana Japan 株式会社／來源

小型旅宿只有3間客房，以「將古代京都與現代相繫」、「senses 五感」為設計主軸，將帶有紋理的灰泥牆面、木頭牆面、自然光與傳統工藝品結合，營造出高雅舒適空間。每間客房都具備能讓住客好好沉澱的冥想區，還設有京都工匠專程打造的信樂燒浴缸等。

▲設施內的餐廳「喫茶喜心 kyoto」由京都祇園名店「朝食喜心」的主廚監修菜色，提供東西融合、能感受京都特色的美食。 圖：Maana Japan 株式会社／來源

看似清幽的飯店，其實地點位於京都市中心！徒步10分鐘內就能到三十三間堂、京都國立博物館等景點，規劃京都旅行相當方便。根據房型不同最多可達7人同住，若4人同住每房每晚51,910日圓起。

▲工藝品店鋪「POJ Studio」兼具展示與銷售，如果喜歡客房內的擺飾，能在此購買帶回家。 圖：Maana Japan 株式会社／來源

京都府

交通：JR京都站搭乘公車至「馬町」站下，徒步約3分鐘；京阪電車「七条」站徒步約15分鐘。

地址：京都市東山區妙法院前側町427-19

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