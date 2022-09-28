民進黨提名苗栗縣長參選人徐定禎，28日上午宣布第2波競總發言人由黨籍縣議員徐筱菁、陳光軒出任，徐定禎並公布體育及教育政見，包括設置實驗教育基地、增強多語教育資源、落實體育三級制、整建基層體育設施等等。

徐定禎競選總部繼日前發布成功招攬無黨籍縣議員陳品安、曾玟學出任競總發言人後，28日在頭份競選總部宣布第2波競總發言人，由籍籍縣議員徐筱菁、陳光軒出任。徐定禎表示，年底選戰是改革與反改革的對決，歡迎2名議員加入發言人團隊，一起翻轉苗栗，改變成真。

徐定禎並公布體育及教育政見，包括設置實驗教育基地、增強多語教育資源、落實體育三級制、整建基層體育設施等等。

陳光軒表示，苗栗縣內有許多體育名校，但是缺乏國小、國中至高中一條龍的培訓，許多基層體育選手一到高中就到外縣市繼續接受培訓，導致縣內體育人才流失。未來如果徐定禎當選縣長，將落實將體育選手留在苗栗，扎實培訓。也期盼推動基層體育設施和全民運動館的整建，讓縣內各級學校的體育班、運動隊伍有齊全的訓練設備與比賽場地。

徐筱菁提到，苗栗要讓偏鄉學子不被教育遺忘，須針對現有偏鄉資源的分配全盤檢視，讓教育不因城鄉差異，致資源有所偏重，研擬打造實驗教育基地。除此之外也要傳承母語，接軌國際，例如僑育國小就以客英雙語教育轉型成實驗小學，並獲得客委會與教育部等資源挹注，引進多語教育資源，不但讓學子都可以認識自己，也能接軌國際，更能在預算挹注下，為教學現場的師生提供更好的設備與環境。