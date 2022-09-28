中華航空「皮卡丘彩繪機 CI」今 (28) 日正式出廠亮相，這是台灣第一架寶可夢彩繪機，也是華航歷來色彩最繽紛的彩繪機，歷時 21 天完成全機彩繪，並推出專屬的寶可夢機上用品。華航特別安排 9 月 30 日飛航桃園-台北松山一日公益微旅行，10 月 2 日首航台北松山-東京羽田，陪伴喜愛寶可夢的大朋友、小朋友飛翔世界。

華航董事長謝世謙表示，感謝 The Pokémon Company「飛翔皮卡丘計畫」邀請華航一同參與十分有意義的公益活動。這次彩繪的 A321neo 是華航最新引進的新世代客機，彩繪過程跨國合作，除了有華航修護工廠最專業的技師，也有專程前來的日本噴漆職人，雙方通力完成。

華航響應「飛翔皮卡丘計畫」的精神，特別邀請前線抗疫辛苦的醫療人員及旅遊業者共同見證「皮卡丘彩繪機 CI」的誕生，期盼疫後復甦，大家很快可以搭乘彩繪機出發旅遊。

華航「皮卡丘彩繪機 CI」噴漆工序使用多達 36 種漆料色彩，機身底色配合華航企業識別色系及飛機尾翼的紅梅揚姿，以粉橘、粉紅及粉紫色堆疊，漸層營造出黎明將至的星空；11 隻寶可夢躍上機身兩側，包括飛翔皮卡丘、謝米、青綿鳥、波克基斯、食夢夢、胖丁、卡比獸、呆呆獸、熊寶寶等。另外機頭、機腹、機翼及引擎還有隱藏彩蛋！最令人驚喜的是，皮卡丘與謝米猶如機師領航乘客，自駕駛艙景觀窗上方探出頭來，向前方熱情打招呼。

搭乘「皮卡丘彩繪機 CI」的旅客，從報到即可感受寶可夢的陪伴，包括專屬登機證及行李名牌，置身客艙及用餐時，可以看到枕頭套、盤墊紙、紙杯、清潔袋及綜合果豆等，隨處可見皮卡丘可愛的身影，空服員也將身著飛翔皮卡丘的圍裙服務。影視系統還有精選 10 部寶可夢卡通動畫，讓旅客在搭乘 「皮卡丘彩繪機 CI」，時時刻刻都有被寶可夢包圍的幸福感。

除了機上服務用品，華航也與 The Pokémon Company 合作開發周邊商品，明年第一季前，將陸續推出華航「皮卡丘彩繪機 CI」模型機、綜合果豆禮盒、旅行托特包與機上空服圍裙等四樣系列商品，旅客搭乘華航亞洲、帛琉及關島航班，可以在出發前網路預訂，購買華航專屬獨一無二寶可夢商品。

華航官網即日起設立「皮卡丘彩繪機 CI」專屬網頁，網站設計以航空元素為概念，介紹飛翔皮卡丘計畫、彩繪機照片與影片、活動花絮、機上用品、周邊商品、彩繪機飛航情報等主題，讓旅客輕鬆快速認識「皮卡丘彩繪機 CI」，更便捷查詢資訊與預訂機位。