鴻海(2317)一年一度的「2022鴻海科技日」（HHTD22）將於10月18日登場，集團今（28）日率先揭露主視覺設計預告暖身，以年度代表色長春花藍、並延伸「3+3=∞」活動主軸，凸顯電動車為核心、進一步延伸低軌衛星、自動駕駛、車用軟體及半導體應用展示。

鴻海表示，2022鴻海科技日主視覺兩側設計以2022年度代表色長春花藍，加上綠螢光色所顯現的煙霧感，漸進地帶出沉浸式虛擬場景，結合背景上的0跟1的數位編碼，呈現出虛實整合的即視感。

同時，鴻海延續集團「3+3=∞」的活動主軸，2022鴻海科技日在「∞」符號特別佐以衛星鏈的光點連線意象，突顯集團以電動車為核心，進一步延伸低軌衛星、自動駕駛、車用軟體以及半導體方面的應用展示。

鴻海董事長劉揚偉先前透露，將在2022鴻海科技日中展示量產版Model C車款，並將再推出2款新電動車。同時，集團已在鴻海研究院統籌設計下正式投入低軌衛星領域研發，包括LEO衛星通訊酬載自主研發、自建地面接收站等，預期均可望在科技日中揭曉。