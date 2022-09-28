國姓鄉長北路平房陷入火海，消防員費時40分鐘才控制火勢。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣國姓鄉長北路一處平房27日傍晚突然起火，附近民眾路過發現報警，南投縣消防局派遣國姓、雙冬、埔里等分隊人員前往灌救，到場發現火勢相當猛烈，進屋搜尋發現78歲古姓老翁倒臥神明廳前已無生命跡象，將他救出送醫仍不治。真正起火原因，將交由火災調查科人員調查釐清。

警消指出，他們獲報不到20分鐘就趕到火災現場，該棟平房幾乎已經被火舌吞噬，立即布水線灑水灌救，報案人指稱屋內住戶78歲古姓老翁不見蹤影，四處呼喚也沒有應答，進屋發現老翁倒臥在神明廳前，將老翁移至安全處進行CPR，並送至埔里基督教醫院搶救，老翁全身皮膚面積60％至70％二度燒燙傷不治。

南投縣消防局指出，派遣國姓、埔里、中心碑、雙冬等單位，共出動13輛消防水箱車、救護車及近30名人員救災，因平房陷入火海，費時40分鐘才控制火勢，估計房屋燒毀面積約30坪，真正起火原因，仍待火災調查科人員勘察釐清。