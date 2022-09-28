習畫多年的旺宏教育基金會執行長張宜如，攜手在中國醫藥大學新竹附設醫院擔任執行長的妹妹張宜真，以及就讀高中廣告設計科的外甥女蔡彤恩，以「無盡的愛」為主題，於中醫大新竹附醫B1藝廊共同展出40幅創作，展期自即日起至11月底。

談起這次的展出緣起，張宜如表示，今年4月陪伴她17年的狗兒子小乖到天上當了小天使，她非常思念小乖，很想透過創作懷念牠，而這次展出地點在醫院藝廊，所以特別把在疫情期間創作的一些暖心插畫作品首度展示，並且以藍鯨、彩虹、浪漫的糖果色系泡泡雲朵製作了一面大型的拍照牆，歡迎大家來打卡留影。

張宜如也希望以藝術療癒身邊親友，撫慰近三年來飽受疫情侵擾的苦悶心情，並鼓勵在第一線防疫的辛苦醫護、警消人員，另外，也希望能夠幫助更多浪浪找到溫暖的家！

張宜真表示，很開心再次和姐姐以及女兒聯展，透過油畫紓壓，特別喜愛梵谷和莫內的作品，因此推出「向大師致敬」系列，其中一幅鳶尾花，早在幾年前就有夢想，一定要複刻掛在客廳，感謝女兒共同合作，終於完成畫作，美夢成真。

另外，張宜真閒暇時會彈琴，因此，把自已也畫進油畫，展出「彈琴。談情」，畫中有畫。而女兒計畫明年到日本留學學動漫，今年首度嘗試油畫，細膩的筆觸，展現潛力，受到油畫老師許賓香肯定。

「無盡的愛」聯展共展出40幅油畫及色鉛筆、水彩畫創作，觀展的人只要上傳喜歡的畫作，以及說明喜歡的理由至「無盡的愛」臉書粉絲專頁，就有機會抽中喜歡的作品！