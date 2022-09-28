美國前總統川普近期受訪時被問到什麼事情會讓他「睡不著」，他警告世界可能爆發第三次世界大戰，而且可能發生在台灣與中國大陸、或是烏克蘭。

《紐約郵報》（New York Post）報導，美國廣播公司（ABC）紐約分台「WABC」昨（27）日播放川普的20分鐘預錄專訪內容，當被主持人卡西馬蒂斯（John Catsimatidis）問到「什麼事情會讓你在夜晚睡不著」時，川普說：「我認為比其他任何事更重要的是，我認為我們可能爆發第三次世界大戰，而且可能是在烏克蘭發生的所有可怕的事。」

「看起來將會發生在中國與台灣，如你所知，以及如你所見在那裡發生的事。」

川普也間接提到俄羅斯總統普丁上周在演說中宣誓「將盡一切手段保護俄羅斯及我們的人民」，川普說，「由於核威力，我認為我們可能處在許多、許多年以來最危險的時期。」

「對於一個核威懾力與我們相當的大國來說，輕率地拋出像核武這樣的字眼是非常糟糕的，對於這個國家來說是非常糟糕的，對於全世界也是非常糟、非常危險的時刻。」

川普也在專訪中同意卡西馬蒂斯的說法，如果他仍是美國總統，普丁今年初就不會入侵烏克蘭。

川普這樣描述與普丁的關係：「我和他相處得很好，我和他談過，我理解他，他大概也了解我，但我非常了解他，他永遠不會這麼做。」