故宮南院臉書今天貼文秀出清康熙皇帝送給孔子的禮物國寶級書法作品「萬世師表」，祝全國老師教師節快樂；「萬世師表」每個字都將近100公分高，只展到10月2日，欲參觀者從速。

搭配節慶，國立故宮南部院區臉書（Facebook）今天貼出清康熙皇帝書寫的「萬世師表」，祝全國老師教師節快樂。

故宮南院今天告訴中央社記者，「萬世師表」正在國寶館展出，原定展3個月，但因配合國慶焰火在嘉義施放，此次僅展2個月，在10月2日就要下檔，換展東晉王羲之「平安帖」，欲觀賞者請把握時間。

故宮南院表示，「萬世師表」是國寶級書法作品，每個字都將近100公分高，大概就跟一個3歲小孩差不多，這4個字展現了康熙的書法功力，沉穩的線條、均勻的力道，充滿力的美感。

故宮南院指出，根據孔子的67代子孫記載，「萬世師表」是1684年康熙到山東孔廟祭拜時，送給他們的，之後這幅作品就一直被孔家珍藏，直到後來才捐贈給故宮。

去過台南孔廟的人可能會覺得這四個大字有點眼熟，故宮南院表示，因為寫下這四個字的隔年，康熙就決定把它們做成匾額，送給各個地方文廟，而台灣於1683年正式進入清代版圖，所以台南孔廟也得到了一塊「萬世師表」的匾額。（編輯：陳仁華）1110928