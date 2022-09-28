開鍘周玉蔻民視節目《辣新聞》 NCC指「未落實事實查證」：開罰40萬

媒體人周玉蔻連日透過《辣新聞152》電視節目爆料，大打國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴陳年緋聞，無辜波及前中國小姐張淑娟遭提告，NCC已接獲95件民眾陳情檢舉周玉蔻在民視「辣新聞」節目中的言論不實、未做事實查證。

除此之外，NCC今日召開廣播電視節目廣告諮詢會議，針對周玉蔻去年在中二立委補選期間，指可1人拿10張身分證去投票，未落實事實查證，損及人民對於選舉制度公平性和地方機關執行民主選舉的公信，造成公共利益損害，重罰40萬元。

NCC說明，民視新聞台去年12月20日「辣新聞152」節目，於討論立法委員補選議題時，來賓以傳言引述等方式指陳地方選舉出現違反選罷法之行為，未落實事實查證損及人民對於選舉制度公平性和地方機關執行民主選舉的公信，造成公共利益之損害，違反衛星廣播電視法第27條第3項第4款規定，製播新聞違反事實查證原則，致損害公共利益，依同法第53條第2款規定，處罰鍰新臺幣40萬元。

另民視新聞台今年5月2日播出「辣新聞152」節目標題誤植臺北市長預估新冠肺炎死亡人數案，函請其於播報防疫相關公共議題應審慎處理，強化內控機制，節目內容應落實查證，節目字幕應力求正確，並強化員工教育訓練；建立與落實誤報及誤植防範機制。

此外，華視主頻及華視新聞資訊台111年5月3日「華視午間新聞」節目，於報導中將蔡英文總統誤植為蔡EE總統、華視新聞資訊台111年4月30日「1100新聞搶先報」節目，將上海確診病例1萬181例誤值為1181萬例，以及5月13日將「前副總統 陳建仁」誤植為「美副總統 陳建仁」案，函請業者應落實新聞內控機制與新聞編審SOP，避免再度出現錯誤；並將本案納入教育訓練，提出具體改善計畫。