桂綸鎂飾演的林怡姍和禾浩辰交往後慘遭對方簡訊分手。（Disney＋提供）

桂綸鎂飾演的林怡姍和禾浩辰交往後慘遭對方簡訊分手。（Disney＋提供）

桂綸鎂飾演的林怡姍被分手後，宋柏瑋安慰她療情傷。（Disney＋提供）

金馬影后桂綸鎂（小鎂）領銜主演、有著超豪華卡司的影集《台北女子圖鑑》上週首播後，評價毀譽參半，小鎂飾演的林怡姍第2集含淚分手「圖鑑男」1號巫建和，第3集碰上禾浩辰飾演的渣男，最後慘遭簡訊分手，讓她氣得在西門町街上破口大罵。

由桂綸鎂領軍的「台南幫」夏于喬、王柏傑、林思宇，和每一集登場的「圖鑑男女」交手充滿話題；打頭陣的巫建和最後被小鎂分手，引發論戰，有的認為她辜負巫建和，有的覺得選擇自己想要的生活並沒有錯。提到狠心拋棄對她一往情深的巫建和，桂綸鎂替林怡姍解釋，「她有更多想實踐的事，可能目標不明確，但她知道自己不要什麼。人要知道不要什麼，而勇敢地捨棄是不容易。她知道自己不想當麵店的老闆娘，那她為什麼不去闖一闖！」

說到「簡訊分手」，桂綸鎂認為文字比話語更有殺傷力，「文字的想像空間比較大，因為少掉了語氣就會自我揣測，所以不盡然準確。但是面對面的話，語言或許無法說得清楚，但可以從表情和肢體得出其他訊息。」如果簡訊分手發生在自己身上呢？桂綸鎂思考了一下說：「如果你問我的話，我能理解簡訊分手的原因，『因為你不知道怎麼說，或是不想要處理。』，因為我認識這個人，所以我能理解他為什麼這麼做，但分手其實傷心的程度都差不多。」小鎂表示，會有這樣的舉動不代表他就是渣，因為有些人就是不擅運用語言溝通，她會找出理由合理化對方的行為。

自己會對別人簡訊分手嗎？桂綸鎂馬上說：「我不會做這種事情！」就像林怡姍原本也想簡訊分手男友，後來意識到自己不該有這樣行為，所以將分手簡訊一個字一個字的刪除，「那個橋段也是要讓自己長大，不能做一個這樣處理事情的人，因為我曾經也被這樣傷害過。」

第三集的內容也讓觀眾省思「靠實力還是靠關係上位」，桂綸鎂覺得林怡姍在那個階段已經領悟到，「在職場文化的局裡，妳不能只有實力，還需要懂得應對進退或是看臉色。」小鎂說林怡姍在當客服時曾把直言不諱當成義氣，後來發現這招行不通，明白有些話能說，有些話要吞下去，可是妥協並沒有消磨她的質樸的心。最新一集與巫建和以及禾浩辰交棒的男神演員則是初登場的宋柏瑋還有帥氣的「霸氣總裁」鳳小岳。