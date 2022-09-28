今天是教師節，雲林縣政府於昨(27日)特別舉辦教師節表揚大會，總計表揚555位教育從業人員，感謝他們的付出，讓孩子得以快樂學習。縣長張麗善今(28日)也特別發文談到，上任後致力於學習環境的改善，同時推廣品格教育、技職教育、雙語教育、智慧教育，更重要的是鼓勵孩子關懷在地文化、環境與認同這塊土地。

張麗善在臉書指出，這兩年多來，疫情讓教育工作變得既複雜又充滿不確定性，為了減少對學生的影響，老師們肩負的責任，比起以往又更加辛苦。今天是教師節，她要感謝每一位堅守在教育崗位上，傳道授業解惑、引領學子不斷成長的老師。

雲林縣府昨特別舉辦教師節表揚大會，表揚9位師鐸獎教師、1位教育奉獻獎退休教師、58位退休教師、3位藝術教育貢獻獎人員、445位資深優良教師、31位優良教保服務人員、2位模範教師家庭、2位愛心教師及4位績優職工，合計555位教育從業人員，感謝他們的付出，讓孩子得以快樂學習。

張麗善深信「教育可翻轉孩子的人生」，上任後致力於學習環境的改善，包含班班有冷氣、營養午餐升級、學校操場整修，同時推廣品格教育、技職教育、雙語教育、智慧教育，更重要的是鼓勵孩子關懷在地文化、環境與認同這塊土地。