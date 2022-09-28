面對俄羅斯威脅要使用核武，北大西洋公約組織說，這絕對無法接受，並會有嚴重後果。烏克蘭說，不受威脅所動。美國說，目前並未見到可改變美國核態勢的情事。

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的一名盟友今天描繪將對烏克蘭使用核武的情節，並指稱以美國為首的北約組織（NATO）軍事聯盟因太害怕「核災難」而不敢直接進入衝突作回應。

北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）說：「任何使用核武行徑都是絕對無法接受的，這將徹底改變衝突的本質，俄羅斯必須知道，核戰爭是不可能打贏的，也絕不能打。」

五角大廈發言人賴德（Patrick Ryder）在記者會中說：「顯然地，我們嚴肅看待這些威脅。但在現階段，我們還沒有看到任何情事，會讓我們在此時此刻調整美國的核武態勢。」

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）今天表示，烏克蘭不會因莫斯科任何核武威脅而撼動，也不會受到併吞烏克蘭領土的入俄公投影響，烏國將繼續推動計畫，要從俄羅斯手中奪回所有被占領的土地。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1110928