重陽節將至，台南善化區百歲人瑞吳立貴，因長年軍旅生活養成自律的生活作息，雖菸酒不忌，但以百歲高齡目前行動仍算自如。台南市長黃偉哲今（27）日親自到府發給吳立貴重陽禮金1萬元，並代頒總統府與衛福部聯名致贈的金鎖片等賀禮，吳立貴笑著說，長壽的袐訣在於規律生活作息，保持身心愉快。

吳立貴是陸軍18期少校退伍，早年隨軍來台後便落地生根，離開軍旅生活轉為從商，經營禮品玻璃店扛起家中經濟重擔，與92歲的妻子鶼鰈情深並育有2子2女，目前與經營建設開發公司的長子一家同住，享受三代同堂的溫馨生活。

市長黃偉哲到吳老先生家中時，發現吳正神采奕奕與親友閒話家常，雖然聽力較為不佳需靠助聽器，但仍能正常與人交談。當黃偉哲問起長壽之道時，吳表示，多年軍旅生活養成規律生活作息，每天早睡早起且固定在住家附近散步運動，又有子、媳同住晨昏定省貼心照顧，隨時保持愉快身心，就是他的長壽之道。

黃偉哲表示，為打造成為幸福宜居高齡友善城市，致力推動各項老人福利服務，照顧長者的食衣住行，提供中低收入65歲以上免費裝置假牙、中低收入老人住宅設施設備改善、安置照顧、敬老卡優惠65歲以上老人免費搭乘公車、獨居老人在宅緊急救援連線及預防走失愛心手鍊等多項福利。

社會局表示，隨著人瑞人數呈現顯著增加，高齡友善環境的建置更是刻不容緩，將會持續運用有限的資源佈建更全面的福利服務，透過建構完整的社區照顧網，打造安心、暖心的友善高齡社會。