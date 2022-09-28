據悉，日本豐年汽車即將在今年底之前，開始生產並銷售與中國大陸比亞迪合作開發的小型電動車(EV)。

這款叫做bZ3的純電EV，是專門打造給中國大陸車主的，也是豐田全新純電bZ系列，打著超越零碳排口號的第2款。至於第1款bZ4X休旅，原本計畫在2022年初於中國大陸推出，但無奈發現瑕疵被迫召回，目前正面臨停產窘境。

消息指稱，原本豐田打算在4月北京車展上，推出這款採用比亞迪體積較小，有刀片電池之稱的bZ3，但礙於新冠疫情取消車展活動。不過，位於北京的豐田卻不予置評。

根據了解，bZ3車體與豐田暢銷車款Corolla差不多，但後座乘客空間較大。此外，bZ3正式售價也賣關子不知是多少，市場傳出大概在20萬人民幣，約2.8萬美元，比特斯拉入門車款Model 3車價還要低30%左右。

另外也傳出，天津廠bZ3年產能估約3萬輛，與bZ4X採用相同生產工法。製造bZ3的車廠，是由豐田與自己兩位中國大陸合作同業中，其中之一的一汽(FAW)共同經營。至於與廣汽(GAC Motor)目前沒有一齊生產bZ3規劃。

長久以來，豐田一直想生產一款擁有舒適空間的小型純電動車，但過程似乎不太順遂。為了要在車架安裝笨重的電池組，車內空間通常會被壓縮，因應之道就是把車頂拉高。這就是為何很多電動車都是屬於高度較高的休旅車種。

bZ3小型EV之可以成形，主要因為採用比亞迪更為輕薄的磷酸鐵鋰(LFP)刀片電池技術。這種低耗電且續航力道較佳的電池組厚約10公分，比其它鋰離子的要薄約5到10公分。