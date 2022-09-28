電競產業已現反轉，且轉投資力韡醫療床新產品開始出貨，偉訓(3032)營運可望自第4季重回成長軌道，偉訓董事長王駿東表示，今年下半年營收、毛利率及獲利可望比上半年好，明年一定會比今年好。

偉訓以主要產品為機殼、電源供應器，現有產品包括：工業電腦機殼、電腦機殼、PC電源供應器，公司於2016年取得力韡及富驊的股權，其中力韡產品主要為長照床/醫療床/家居床，近幾年偉訓以自有品牌及代工兩路並進方式跨足電競市場，目前電競產品包括：電競電腦機殼、電源供應器、電競椅及電競桌等，力韡亦切入開發電競玩家使用的電競電動桌及電競椅等產品，成為力韡成長最快的事業。

目前偉訓分別持有富驊及力韡50.48%及60%，富驊持有力韡35%。

電競產業自去年第4季開始庫存調整，儘管今年全球經濟飽受通膨升息、消費緊縮影響，電競經過一年左右的調整，電競產業轉折點已發生，隨著Nvidia及AMD新顯卡上市，新品上市拉貨效益顯現，偉訓預期，第4季單月營收有機會重回年成長。

儘管終端市場需求不佳，偉訓前8月合併營收為41.7億元，年減28%，由於積極拓展雲端伺服器機箱及機櫃、金牌以上高瓦數高階電源供應器訂單等高毛利產品出貨比重增加，並持續推動生產效率優化與製程改善、嚴格管控營業費用等開源節流措施，合併毛利率達20%，年增2個百分點，法人預估，偉訓前8月每股盈餘為1.91元。

王駿東表示，今年下半年營收、毛利率及獲利可望比上半年好，明年一定會比今年好，法人預估，偉訓今年每股盈餘可望上看3元。