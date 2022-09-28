新竹縣政府民政處首次在芎林鄉境內供奉文昌帝君的文林閣辦理祭孔大典，透過傳統祭孔釋奠典禮三獻祭禮科儀活動，以多達26道流程的儀式，傳承尊師重道精神，也帶動竹縣發展地方傳統祭祀信仰。28日上午楊文科擔任祭典主祭，並代表獻上牲禮。整個祭典流程長達1小時，也表現對至聖先師的尊敬之意。

縣府對首度舉辦的祭孔大典十分慎重，典禮主祭官由縣長楊文科擔任，縣府民政處長賴江海任糾儀官，陪祭官則由文林閣董事長劉阿鋉、芎林鄉長黃正彪、縣府教育局長楊郡慈等人擔任。

祭孔釋奠典禮三獻祭禮科儀遵循古制，流程則依次行迎神禮、參神禮、上香禮、初獻禮、行祝文禮贊、亞獻禮、終獻禮、分獻禮、團祭、飲福、受胙、辭神、送神等程序，儀式典禮莊嚴隆重。

楊文科說，此次祭孔大典典禮紀念至聖先師孔子誕辰，同時表達對所有老師的敬意，也是新竹縣教育史上的里程碑，要把孔子誨人不倦、有教無類的教育精神與思想傳承下去，像典禮祝禱文是由芎林國小學生，全程用客語誦讀，也是發揚客家文化的一環，盼從今以後，每年新竹縣都能舉辦祭孔典禮。

民政處指出，雖然新竹縣內沒有孔廟，但為了促進宗教文化交流、發揚尊師重道精神，特地在文林閣舉辦新竹縣首次的祭孔暨文昌帝君儀式。教育局也表示，孔夫子有教無類的精神深植教育界，透過典禮，也讓在教育現場的教師們在面對環境改變、時勢所趨時，教育的精神仍舊不變。