文姓男子2014年騎機車行經桃園市八德區新興路，遭行道樹壓死，文妻提告向桃園市八德區公所求償600萬元，台灣高等法院更一審維持原審判決，認定行道樹因強大風雨等不可抗力因素所牽引而傾倒，判決區公所免賠。可上訴。

死者家屬張姓女子提告主張，八德區公所是養護管理機關，對路段上行道樹之設置管理有欠缺，致文男在2014年12月4日凌晨2點騎機車行經該路段時，遭該路行道樹倒塌壓下致腦部撞擊地面受傷而死亡，區公所須賠償精神慰撫金等共600萬元。

高院更一審認為，行道樹是在文男騎乘機車行經該路段前，因當時強大風雨等不可抗力因素所牽引而傾倒，區公所就此因深夜天候等因素導致行道樹倒塌之突發事件，應無法預見。

更一審指出，事故發生後當天下午，區公所經警員通報，難期其得於行道樹倒塌後，及時採取足以防止損害發生之具體措施，難認區公所對行道樹之設置或管理有所欠缺，與國家賠償法要件不符，判決駁回張女的請求、區公所免賠。

騎機車行經桃園市八德區行道樹壓死求償