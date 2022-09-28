侯辦出示證據「聲明出自警大」。（侯辦提供）

侯辦執行長張其強、發言人吳亮賢28日出示證據「聲明出自警大」。（葉德正攝）

民進黨新北市長參選人林佳龍辦公室發言人何博文28日到新北地檢署控告侯友宜辦公室偽造警大「聲明」，侯辦執行長張其強、發言人吳亮賢28日舉行記者會，公布警察大學發布聲明相關證據，警大公關室不僅提供電子媒體，也提供平面媒體聲明，此外公關室更致電本辦公室坦承有提供給媒體，均證明「聲明內容出自警察大學，文字都屬真實」。

張其強指出，9月23日晚間，電子媒體晚間新聞，就已出現「警察大學『聲明』」；隨後，平面媒體即向警大索取「聲明」，警大公關室在回應「收到」後，3分鐘內即提供文字「聲明」，換言之，從頭到尾，都是聲明，文字也都出自警大人員之手。

張其強強調，媒體向警大索取「聲明」，警大隨即提供的文件，當然就是「聲明」，隔日，即9月24日下午，警大公關室也致電侯選辦同仁，證實確有提供媒體相關內容。

吳亮賢表示，不論是電子媒體報導的「警察大學聲明」，或是平面媒體跟警大公關室索取的聲明，皆證明代表校方的警大公關室確實提供相關內容給媒體，請問「這不是聲明，什麼才是聲明」。至於為何不發佈？以及什麼是「正式聲明」或「不正式聲明」？本辦無法代為說明。

吳亮賢強調，若進入司法程序，相關證據均有留存並會提供檢方調查，讓真相公諸於世。被問到經過多天，請問侯辦為何現在才出示證據？吳亮賢強調，原因只有一個，為了保護警大的公關室同仁，他們是本於執行業務的責任，提供聲明及回應給媒體，但卻被林佳龍陣營拿來政治操作，壓力肯定非常大，因此我們始終不願意點名單位，更不願意點名個人。