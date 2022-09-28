停管處長李昆振指出，99.63％路邊停車格位費率未達收費上限，未來修法通過後，路邊停車格將不受影響，公有停車場常態收費和購買月票的里民亦然，僅特定活動期間有影響。（黃婉婷攝）

台北市停車管理工程處修法調高停車費，以利特殊活動期間加速公有停車場周轉，新版草案新增80至150元等4種級距，並明訂調升、調降的費率檢討SOP，此案28日通過台北市議會法規委員會審議，但議員憂心調降恐意外吸引車潮，按日檢討還可能衍生消費爭議，停管處允調整作法，力拚本會期三讀通過，最快明年公告實施。

25年未修的「台北市公有停車場收費費率自治條例」今闖關法規會一讀，停管處長李昆振指出，台北市逾5萬個小客車路邊停車格、110個公有停車場，停車格大多收每小時20元、停車場每小時30元；達每小時60元的僅180格，以及松山高中地下停車場和峨嵋立體停車場兩處，且是在假日特定時段。

李昆振說，99.63％路邊停車格位費率未達收費上限，未來修法通過後，路邊停車格將不受影響，公有停車場常態收費和購買月票的里民亦然，僅特定活動期間如展覽、週年慶、花季、年貨大街的公有停車場有可能加收費用，待活動結束後就恢復原先的級距。

按現行費率調整SOP，活動期間收費檢討頻率採單日計算，會以當日或上次活動使用率作為檢討基準，當公有停車場每小時60元仍滿場時將採累進費率，最高每小時150元，若停車場使用率低於50％則調降1級費率，調回每小時60元或更低。

民進黨議員周威佑質疑，採單日機動調整會有問題，畢竟調高停車費率是為解決公有停車場久占問題，避免車輛回堵早成交通壅塞，但沒必要每天檢討，倘若每天都收不同的錢，很難跟民眾解釋；國民黨議員王浩附和，若活動首日是一種價錢，第二天又調降成另一種價錢，恐意外吸引車流把停車場擠爆，豈不本末倒置。

最終新版停車收費草案通過法規會一讀審議，市府所提的修正條文全數過關，僅微幅會正費率檢討SOP。李昆振說，會力拚本會期三讀通過再送行政院核定，最快明年公告實施。