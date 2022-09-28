51歲的張姓男子為多次酒駕累犯，6年多來多次拒絕酒測，張男駕照遭吊銷且不得再考領，罰單金額共累積了55萬800元，但張男仍不肯繳納罰款，經法務部行政執行署高雄分署調查，張男名下有澎湖縣七美鄉的持分土地共19筆，高雄分署已先查封土地，如張男再不繳納，將拍賣土地。

張男先前多次酒駕且拒絕酒測，駕照已被吊銷不得再考領，但張男依舊置之不理，直到今年7月，張男再度因酒駕遭攔查，依然拒絕酒測，警方因張男有多次酒駕紀錄，於是向檢察官申請核發鑑定許可書，強制抽血檢驗，換算呼氣酒測超標，依公共危險罪移送法辦。

由於張男一直將裁罰置之不理，累積的罰款金額高達55萬800元，高雄分署查出張男名下共有19筆的澎湖七美鄉土地，於是將土地查封，若張男仍不肯繳納罰款，將會拍賣他名下的19筆持分土地。

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